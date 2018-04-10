مجلس إدارة "صناعة الورق" يوصي بتخفيض رأس المال من 450 مليون إلى 240 مليون ريال بنسبة 46.67%

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أن مجلس الإدارة قرر اليوم بتاريخ 10/4/2018 عن التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة وفق التفصيل التالي:

1) رأس المال قبل التخفيض 450,000,000 ريال ، ورأس المال بعد التخفيض 240,000,000 ريال ونسبة التخفيض في رأس المال قدره 46.67%.

2) عدد الأسهم قبل التخفيض 45,000,000 سهم ، وعدد الأسهم بعد التخفيض 24,000,000 سهم.

3) سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدره 210,000,000 ريال من الخسائر المتراكمة.

4) طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 21,000,000 سهم من أسهم الشركة ، بواقع تخفيض 0.933سهم لكل سهمين.

5) لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على إلتزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد الأسهم ، وسيكون تاريخ التخفيض بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وسوف يتم الإعلان عن تعيين مستشار مالي ، وكذلك الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها ، أو أي تطورات جوهرية أخرى.