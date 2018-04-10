"الأهلي للتكافل" توزع 12.5 مليون ريال أرباح للمساهمين عن 2017

أوصى مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بالتمرير بتاريخ 10/04/2018م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017 م على النحو التالي :

1. إجمالي المبلغ الموزع 12.5 مليون ريال.

2. حصة السهم الواحد 0.75 هلله.

3. نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 7.5% .

4. عدد الاسهم المستحقة للارباح 16,666,667 سهم

5. أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً..

6. تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه لاحقا.