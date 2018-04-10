"ميدغلف" تعين رئيس لمجلس الإدارة وتعيد تشكيل اللجان

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(ميدغلف) لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها المنتخب خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23/07/1439هـ الموافق 09/04/2018م لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 07/04/2019م قد اجتمع يوم الثلاثاء بتاريخ 24/07/1439هـ الموافق 10/4/2018م وأصدر قراراته الخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإعادة تشكيل اللجان للدورة الحالية على الشكل التالي:

1- تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك رئيساً لمجلس الإدارة.

2- تعيين الدكتور/ نجم عبدالله بن محمد الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة .

3- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.

4- إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.

5- إعادة تشكيل لجنة المخاطر.

6- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار.

7- تشكيل لجنة الحوكمة.

8- إعادة تشكيل لجنة المراجعة، على أن يتم اعتماد أعضاء اللجنة المنتخبين في المقاعد الشاغرة في الجمعية العامة القادمة.