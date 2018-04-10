أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(ميدغلف) لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها المنتخب خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23/07/1439هـ الموافق 09/04/2018م لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 07/04/2019م قد اجتمع يوم الثلاثاء بتاريخ 24/07/1439هـ الموافق 10/4/2018م وأصدر قراراته الخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإعادة تشكيل اللجان للدورة الحالية على الشكل التالي:
1- تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك رئيساً لمجلس الإدارة.
2- تعيين الدكتور/ نجم عبدالله بن محمد الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة .
3- إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية.
4- إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات.
5- إعادة تشكيل لجنة المخاطر.
6- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار.
7- تشكيل لجنة الحوكمة.
8- إعادة تشكيل لجنة المراجعة، على أن يتم اعتماد أعضاء اللجنة المنتخبين في المقاعد الشاغرة في الجمعية العامة القادمة.
"ميدغلف" تعين رئيس لمجلس الإدارة وتعيد تشكيل اللجان
أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(ميدغلف) لمساهميها الكرام أن مجلس إدارتها المنتخب خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23/07/1439هـ الموافق 09/04/2018م لاستكمال الدورة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 07/04/2019م قد اجتمع يوم الثلاثاء بتاريخ 24/07/1439هـ الموافق 10/4/2018م وأصدر قراراته الخاصة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإعادة تشكيل اللجان للدورة الحالية على الشكل التالي:
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