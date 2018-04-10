ولي العهد يلتقي عددا من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، عدداً من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض روابط التنسيق بين البلدين الصديقين، في عدد من المجالات المشتركة وبحث جملة من المسائل ذات الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء، أعضاء من الوفد الرسمي لولي العهد.