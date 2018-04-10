الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 7951 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 24.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7951.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 161 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, ودار الأركان, والعالمية, وبوبا العربية, وتكوين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات بدجت السعودية, والمتقدمة, وينساب, وتكافل الراجحي, والمصافي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.92% و 3.07% .



فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, وسابك, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 134.78 نقطة ليقفل عند مستوى 3055.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 ألف سهم تقاسمتها 250 صفقة.