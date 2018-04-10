"هيئة الثقافة" تنظم أمسيات شعرية وأدبية وعروض موسيقى واوركسترا خلال ابريل في جميع مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للثقافة"عن إطلاق سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ابتداء من شهر أبريل الجاري وذلك تحت شعار "الفعاليات الثقافية" في مناطق مختلفة من المملكة بمشاركة فرق فنية وثقافية عالمية. وتشتمل الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة على أنشطة مختلفة تتنوع بين فعاليات أمسيات القراءة وأمسيات شعرية وندوات أدبية وكذلك عروض تراثية عالمية وعروض الموسيقى والاوركسترا حيث سيتم تنظيم هذه الفعاليات في الأماكن العامة لكي تسمح للجمهور بالتفاعل والحضور بما في ذلك المراكز التجارية والجامعات والمراكز الثقافية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد المزيد سعي الهيئة من خلال إطلاق سلسلة الفعاليات الثقافية إلى تهيئة البيئة المحفزة لمختلف فئات المجتمع والعمل على تنمية الثقافة والفنون ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني مع مختلف الثقافات والحضارات المتنوعة التي تمثلها هذه العروض. وتنظم الهيئة مساء اليوم الثلاثاء أمسية شعرية بالتعاون مع النادي الأدبي بالطائف وأمسية شعرية بالتعاون مع النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية ومن جانب آخر تقام فعالية "أمسيات القراءة" بالتعاون مع ألمانيا وجامعة الفيصل التي تحتضن الفعالية حيث يقوم الأديب كريستوف بيترز بقراءة مجموعة من القصص القصرية من كتبه ويتم قراءة القصص نفسها من قبل قاص باللغة العربية. بالإضافة إلى عزف عود لبعض المقطوعات القصيرة. كما تشمل قائمة الفعاليات الثقافية عروض مسرحية وفنية وموسيقية بمشاركة عالمية ومحلية.