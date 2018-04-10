تحسن الناتج الصناعي لفرنسا خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي" الصادرة اليوم الثلاثاء تحسن الناتج الصناعي خلال شباط/فبراير الماضي. وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 2ر1% مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد تراجعه بنسبة 8ر1 خلال كانون ثان/يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي لفرنسا خلال شباط/فبراير الماضي أعلى مستوى له منذ 4 أشهر، في حين كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بمعدل 4ر1%.

وتراجع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6ر0% خلال شباط/فبراير الماضي، بعد تراجع بنسبة 1% خلال كانون ثان/يناير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 7ر0%.

في الوقت نفسه سجل ناتج قطاع التشييد لفرنسا خلال شباط/فبراير الماضي نموا سنويا بمعدل 8ر2%، مقابل تراجع بنسبة 5ر7% خلال كانون ثان/يناير الماضي، في حين زاد ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 5ر11%.

وسجل الناتج الصناعي لفرنسا خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية شباط/فبراير الماضي تراجعا بنسبة 4ر0%، في حين سجل قطاع الصناعات التحويلية تراجعا بنسبة 7ر0% خلال الفترة نفسها.