الملك يبحث مع النائب عن حزب العمال في بريطانيا أوجه الصداقة بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم النائب عن حزب العمال البريطاني جون وودك يرافقه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا. حضر الاستقبال الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي والدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية والدكتور محمد الجفرينائب رئيس مجلس الشورى.