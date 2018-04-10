الذهب ينزل مع تجدد الإقبال على المخاطرة

بدد الذهب مكاسبه المبكرة ليهبط بعدما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء بخفض الرسوم الجمركية علي واردات سلع معينة مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وتعهد شي بانفتاح أكبر لاقتصاد الصين وخفض الرسوم الجمركية على واردات من بينها السيارات. ودفعت تصريحاته لمكاسب للأسهم الأمريكية في التعاملات الآجلة والدولار والأسهم الأسيوية.

وأضعف ذلك الإقبال على الذهب المقوم بالدولار وتنامي الإقبال على المخاطرة.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1334.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في نحو أسبوع عند 1338.12 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1337.80 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلي 16.48 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 933.5 دولار للأوقية بعد أن كسب اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، وهي أكبر زيادة في نحو شهرين.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 933 دولارا للأوقية وكان قد صعد ثلاثة بالمئة أمس الاثنين، وهى أعلى زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 12 يناير كانون الثاني.