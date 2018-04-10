أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات المبكرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بقيادة المكاسب التي حققتها أسهم باير بعد تقرير عن أن الولايات المتحدة وافقت على استحواذها على مونسانتو بينما صعد قطاع السلع الفاخرة بفعل نتائج قوية لشركة إل.في.إم.إتش.

وهدأت مخاوف المستثمرين بشأن تصاعد الخلاف بين الصين والولايات المتحدة بعد كلمة للرئيس الصيني شي جين بينغ مما قاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية للارتفاع 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.

وتعهد شي بخفض رسوم استيراد منتجات من بينها السيارات، مما رفع المعنويات في القطاع وقاد مؤشره إلى الارتفاع اثنين بالمئة مع صعود سهم دايملر 2.3 بالمئة.

وارتفع سهم باير 4.3 بالمئة وكان من بين أكبر الأسهم الرابحة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل الأمريكية ستسمح للمجموعة الألمانية المتخصصة في الأدوية والمبيدات الحشرية بالاستحواذ على مونسانتو في صفقة بقيمة 62.5 مليار دولار.

وصعد سهم إل.في.إم.إتش خمسة بالمئة مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن حققت الشركة نموا أكبر من المتوقع في المبيعات خلال الربع الأول بدعم من زيادة الإقبال في الصين على السلع الفاخرة.

ومن بين المؤشرات الأخرى، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة فيما صعد المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة.