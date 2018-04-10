ترمب يتعهد برد قوي على الهجوم الكيماوي في سوريا

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه والقادة العسكريون يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

وفي حديثه للصحفيين في بداية الاجتماع، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية كثيرة بشأن سوريا وتوقع اتخاذ قرار الليلة أو بعد قليل من ذلك.