تسلق جبال الديون «3 من 3»

وصلت التخفيضات في الإنفاق "المقررة في الخطة أو المنفذة فورا" في بريطانيا بين عامي 2010 و 2014 إلى 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ــ نحو 0.6 في المائة في السنة في المتوسط. ومن كل هذه التدابير، تم تنفيذ 87 في المائة منها في غضون هذه الفترة الزمنية البالغة خمس سنوات، وتأجيل النسبة المتبقية. وكانت النتائج كالتالي: كان النمو في المملكة المتحدة أكبر من متوسط النمو في أوروبا. وتعافى نمو الاستثمار من التراجع البالغ 21 في المائة في عام 2009 وزاد بنسبة 6 في المائة تقريبا في عام 2010. وهناك ثلاثة تفسيرات محتملة على الأقل لهذه النتائج المذهلة. النتيجة الأولى هي أن الفرق بين الخطط القائمة على الضرائب والخطط القائمة على الإنفاق يرجع إلى الفرق في السياسات المصاحبة، وأكثر الأمور وضوحا هي السياسة النقدية. فتزعم دراسة 2014 Guajardo Leigh and Pescatori أن الفرق في استجابة السياسة النقدية مسؤولة بدرجة كبيرة عن التأثيرات المختلفة للتصحيحات القائمة على الضرائب وتلك القائمة على الإنفاق التي تم تناولها في الدراسة. غير أننا نخلص إلى أن جزءا صغيرا فقط من الفرق يتعلق بالسياسة النقدية. ويتعلق احتمال آخر بتحركات سعر الصرف. فيمكن أن يكون التصحيح المالي أقل ضررا إذا كان مسبوقا بتخفيض في قيمة العملة، ما يجعل الصادرات أكثر تنافسية ويدعم النمو. ونخلص إلى أن الحال لم يكن كذلك: فلم يكن هناك فرق نظامي بين التحركات في سعر الصرف قبل نوعي التصحيح المالي. فإذا كان سعر الصرف عاملا مهما، لكان الفرق بين الحالتين من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي مرتبطا بنمو أعلى في صافي الواردات بعد تخفيض قيمة العملة، بصرف النظر عن نوع خطة المالية العامة المعتمدة، ولم يكن الحال كذلك. وعلى النحو المذكور أعلاه، كان المحرك هو الاستثمار الخاص المحلي. وأخيرا، كثيرا ما تحدث عمليات التصحيح المالي الكبيرة في فترات من الإصلاحات الهيكلية العميقة، التي يمكن أن تشتمل على تحرير أسواق المنتجات و/أو العمل. وإذا كانت هذه العمليات تحدث بانتظام وقت خفض الإنفاق، فقد تفسر نتائجنا. ولكن، في الواقع، لم تحدث هذه الإصلاحات بشكل منتظم خلال فترات خفض الإنفاق. ويشير تفسير أقرب إلى الواقع إلى دور الثقة والتوقعات. فتخيل اقتصادا ما يسير على مسار غير قابل للاستمرار ولديه دين عام ضخم. ويؤدي رفع أسعار الفائدة في البلدان التي لديها دين كبير إلى حدوث هذا السيناريو بالضبط. ويجب أن يتحقق استقرار المالية العامة عاجلا أو آجلا. وكلما زاد التأخير، يتعين رفع الضرائب "أو خفض الإنفاق" في المستقبل. وعندما يحدث الاستقرار، يختفي عدم اليقين حول التأخيرات الأخرى التي يمكن أن تزيد التكاليف أكثر من ذلك. وتوفر دراسة Blanchard 1990 نموذجا بسيطا يوضح هذه الحالة. فالاستقرار الذي يزيل عدم اليقين حول زيادة التكاليف المالية في المستقبل يدعم الطلب الآن ـــــ ولا سيما من المستثمرين، الذين يكونون أكثر حساسية لعدم اليقين بسبب الطابع طويل الأجل لخططهم. ولا تميز النماذج المستخدمة في دراستي 1990 Alesina and وBlanchard Drazen 1991 بين الاستقرار على جانب الضرائب وعلى جانب الإنفاق. غير أنه من المحتمل إلى حد ما أن المنافع الناتجة عن إزالة عدم اليقين ستتحقق على الأرجح في حالة خطط التقشف القائمة على الإنفاق أكثر من تلك القائمة على الضرائب. وتقل احتمالات أن تؤدي الخطط القائمة على الضرائب التي لا تعالج النمو التلقائي للاستحقاقات والبرامج الأخرى مع مرور الوقت إلى تأثير طويل الأجل على الموازنة. وإذا لم تعالج الخطة الزيادات التلقائية في الإنفاق، يجب رفع الضرائب باستمرار لتغطية النفقات الإضافية. وبالتالي من المرجح أن يكون الأثر في الثقة أقل بكثير في حالة الخطط القائمة على الضرائب، نتيجة زيادة التوقعات بشأن الضرائب في المستقبل. ومن الناحية الأخرى، تؤدي الخطط القائمة على الإنفاق إلى تأثيرات معاكسة. والنتيجة التي خلصنا إليها بشأن استجابة ثقة مجتمع الأعمال للتقشف تدعم هذا الرأي. فتزيد ثقة مجتمع الأعمال فورا في بداية خطة التقشف القائمة على الإنفاق، على عكس ما يحدث في بداية الخطة القائمة على الضرائب. وتتعلق مجموعة أخرى من التفسيرات بجانب العرض في الاقتصاد، الذي يختلف رد فعله كثيرا لرفع الضرائب وخفض الإنفاق. ويعتبر استمرار التغير في سياسة المالية العامة أيضا بالغ الأهمية لأي خطة تقشف ويعمل في الاتجاهات المعاكسة حسب نوع الخطة. ونخلص إلى أن الخطة القائمة على الضرائب التي تستمر لفترة أطول تؤدي إلى كساد أعمق. وأحد تفسيرات ذلك أنه من دون خفض في الإنفاق، يجب أن تكون الزيادات في الضرائب طويلة الأمد، ما ينتج عنه انعكاسات سلبية طويلة الأمد ــ مثلا على العرض من العمالة والاستثمار ــ بسبب الضرائب الأعلى التي تحدث تشوهات. وعلى العكس، يؤدي خفض الإنفاق طويل الأمد إلى كساد أكثر اعتدالا لأنه يشير إلى أنه سيكون من الممكن عاجلا أو آجلا خفض الضرائب والتشوهات المرتبطة بها. والخلاصة هي أن خفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي يعتمد كثيرا على طريقة تصحيح عجز المالية العامة. فإذا زاد الفائض عن طريق رفع الضرائب، فقد يكون تراجع النمو كبيرا لدرجة أنه يرفع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بدلا من خفضها. غير أن سياسات الحد من العجز التي تستند إلى خفض الإنفاق عادة ما لا يكون لها أي تأثير تقريبا في الناتج، وبالتالي فهي بالطبع أفضل لخفض الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.