"أوبر" تعتزم شراء شركة جامب التي تتوسط في استئجار الدراجات الكهربائية

تعتزم شركة أوبر لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الانترنت توسيع نشاطها من خلال شراء شركة جامب المتخصصة في التوسط في استئجار الدراجات الكهربائية والتي نجحت منذ انطلاقها عام 2010 في جلب أكثر من 12 ألف من هذه الدراجات إلى شوارع 40 مدينة في ست دول.

أعلنت أوبر عن هذه الصفقة اليوم الاثنين ولكنها لم تذكر تفاصيلها.

وتعتمد فكرة دراجات شركة جامب الكهربائية على إمكانية تركها في أي مكان دون الحاجة لوضعها في أماكن مخصصة مما يجعلها في كثير من الأحيان في متناول الراغبين في استئجارها.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة في أوروبا عبر شركاء للشركة في مدينة برايتون البريطانية ومدينة كراكوف البولندية وكذلك مدينة برنو التشيكية.

وتدفع شركة أوبر التي تقدم خدماتها في العديد من دول العالم باتجاه توسيع أنشطتها لتتجاوز السيارات إلى وسائل نقل أخرى.

ويمكن أن تستعين الشركة بخدمات شركة جامب لتعزيز خدمتها "أوبر بول" للركوب الجماعي التي تتيح للعديد من الركاب الذين يقصدون نفس الوجهة ركوب نفس السيارة حتى وإن لم يركب جميعهم من نفس النقطة.