"فيسبوك" ترسل إشعارات للمستخدمين المتضررين من فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"

تبدأ شركة "فيسبوك" اليوم الاثنين في إرسال إشعارات للمستخدمين الذين "يحتمل أن" تكون بياناتهم قد تمت مشاركتها بشكل غير مناسب مع شركة الاستشارات "كامبريدج أناليتيكا" المشتبه بأنها استغلت بيانات نحو 87 مليون مستخدم بشكل غير لائق.

وفي بيان ، قالت فيسبوك إن معظم المستخدمين المتضررين (70.6 مليون مستخدم) يعيشون في الولايات المتحدة، وأن الفضيحة طالت ما يصل إلى 2.7 مليون من مستخدمي الفيسبوك في الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى مليوني مستخدم آخرين في الفلبين وإندونيسيا.

ومن بين الدول الأخرى التي تضرر مستخدمون للفيسبوك فيها المكسيك وكندا والهند والبرازيل وفيتنام وأستراليا ،وفقا لفيسبوك.

وفي مسعى آخر لتحسين الشفافية بعد الفضيحة ، تعتزم فيسبوك إرسال إشعارات لجميع مستخدميها ،وعددهم 2.2 مليار شخص، اليوم الاثنين لتتيح لهم معرفة التطبيقات التي يستخدمونها والبيانات التي يشاركونها مع هذه التطبيقات.

وقالت الشركة إن ذلك سوف يسمح للمستخدمين بغلق التطبيقات تماما أو منع وصول طرف ثالث لتطبيقاتهم.

ويحيط الجدل بكامبريدج أناليتيكا حول ما إذا كانت قد استغلت البيانات الشخصية لملايين الأشخاص للتأثير على نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أجري في العام نفسه.

وقال مارك زوكريبرج مؤسس فيسبوك، :"لقد أنشأت الفيسبوك ، وفي نهاية اليوم أنا مسؤول عما يحدث في منصتنا ... إنني جاد فيما يتعلق بعمل ما يلزم لحماية مجتمعنا".

ومن المقرر أن يدلي زوكربيرج بشهادته أمام المشرعين الأمريكيين هذا الأسبوع.

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الاثنين إنها ترغب في استجواب مسؤولي فيسبوك، وقال المتحدث باسم الشرطة سيتيو واسيستو :"نتطلع إلى استدعاء (مسؤولي) فيسبوك الأسبوع المقبل".

وكان وزير الاتصالات الإندونيسي روديانتارا قد قال الأسبوع الماضي إنه لن يتردد في حجب الفيسبوك إذا أدينت بخرق قوانين البيانات الخاصة بالدولة.