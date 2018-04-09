"نوفارتس" تقدم عرضا بـ8.7 مليار دولار لشركة متخصصة في العلاج الجيني

أعلنت شركة نوفارتس السويسرية العملاقة لصناعة الأدوية اليوم الاثنين أنها تخطط لتعزيز موقفها في العلاج الجيني والعلوم العصبية من خلال تقديم 8.7 مليار دولار من أجل الاندماج مع شركة "أفكسيس"، ومقرها الولايات المتحدة.

وأوضحت نوفارتس أن الشركتين وافقتا على الصفقة، إلا أنه لا يزال يتعين موافقة مساهمي أفكسيس على الاندماج.

تجدر الإشارة إلى أن أفكسيس تعمل على تطوير أول علاج لضمور العضلات الشوكي، وهو مرض نادر يؤدي إلى الوفاة المبكرة أو العجز مدى الحياة.

ويهدف العلاج إلى تبديل الجين المسؤول عن ضمور العضلات، ومن المتوقع أن يصبح متاحا للمرضي في الولايات المتحدة العام القادم.

وقال فاس ناراسيمان الرئيس التنفيذي للشركة إن الاستحواذ سيكون مكملا لعمل نوفارتس في العلاج الجيني للسرطان.

وأضاف أن "الاستحواذ سيسارع تنفيذ استراتيجيتنا المتعلقة بالعلاجات ذات الكفاءة العالية والمتميزة، وتأكيد ريادتنا في مجال علاجات الأعصاب".