شركات تكنولوجيا أمريكية تحذر ترمب من الرسوم العقابية على الصين

حثت شركات تكنولوجيا أمريكية بارزة اليوم الإثنين إدارة دونالد ترمب على استخدام الضغط -وليس الرسوم العقابية- على الصين لإجبارها على تغيير ممارساتها التجارية غير العادلة.

وفي خطاب إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، قال مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات إنه يدعم التحقيقات في سوء استغلال بكين للملكية الفكرية.

غير أنه "عوضا عن الرسوم، نحن نشجع بقوة الإدارة على بناء ائتلاف يمكنه تحدي الصين في منظمة التجارة العالمية وخارجها"، جاء ذلك في خطاب من مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات ومن بين أعضائه شركات أبل وأمازون وفيسبوك.

وجاء في الخطاب من رئيس مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات دين جارفيلد: "الرسوم لا تجدي نفعا، إنها تزيد التكاليف على المستهلك الأمريكي وتضر بالاقتصاد الأمريكي وتكبح نمو الوظائف وهي سلبية حتما بسبب آثارها الاقتصادية السلبية والتداعيات السياسية".

وحث الإدارة على "حشد ائتلاف من الحلفاء يسافر للصين للتفاوض بشأن علاقة تجارية متزنة ونزيهة وتبادلية".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الأحد عن ثقته في أن "الصين ستزيل حواجزها التجارية لأن هذا هو الأمر الصحيح لفعله" فيما يتصاعد الخلاف بين القوتين الاقتصاديتين.

ولكن في تغريدة اليوم الاثنين، انتقد ترامب ما أسماه "تجارة غبية" مع الصين.

وغرد: "عندما يتم إرسال سيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الصين، يكون هناك رسوم بقيمة 2 ونصف بالمئة، وعندما يتم إرسال سيارة إلى الصين قادمة من الولايات المتحدة يكون هناك رسوم بقيمة 25%، وهل هذه تبدو تجارة حرة أو نزيهة؟ لا، إنها تبدو مثل تجارة غبية مستمرة منذ سنوات!".

وأعلنت واشنطن وبكين الأسبوع الماضي رسوم انتقامية وتعهدت الصين الجمعة الماضية بمكافحة "الحمائية الأمريكية الأحادية مهما كان ثمن".