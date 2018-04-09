"فيسبوك" توقف شركة تتاجر ببيانات المشتركين

علّقت "فيسبوك" نشاط شركة "كيوب يو" لتحليل البيانات، لجمعها معلومات عن المستخدمين، من خلال استبيانات الرأي الخاصة بها.

وتقوم "كيوب يو" بتضليل المستخدمين بوصف استبيانات الرأي بأنها "ليست ربحية، وإنما لأغراض أكاديمية"، لتشارك بعد ذلك المعلومات والنتائج مع الشركات ومؤسسات التسويق.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد علقت "فيسبوك" على ممارسات "كيوب يو"، بأنها غير قادرة على التحكم بالبيانات التي تتلاعب بها الشركات، وأساليب التضليل التي تتبعها، ولكنها ستعلّق عمل الشركة لحين إجراء مراجعة إضافية لنشاطاتها.

وتعرضت "فيسبوك" لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قالت، إن معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 مليونا من مستخدميها، معظمهم في الولايات المتحدة، ربما تكون وصلت بشكل غير ملائم لشركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، والتي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية.