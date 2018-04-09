الصادرات السعودية غير النفطية لشهر يناير تبلغ 17.2 مليار ريال .. والإمارات تتصدر

بلغت الصادرات السعودية غير النفطية لشهر يناير 2018 ماقيمته 17.2 مليار ريال بارتفاع يقدر بـ 15% مقارنة بالفترة نفسها للعام 2017. وتصدرت الإمارات وجهات التصدير للصادرات السعودية غير النفطية لشهر يناير 2018 بقيمة بلغت 2.5 مليار ريال تلتها الصين بقيمة 2.3 مليار ريال فالهند وسنغافورة بقيمة 943 و 900 مليون ريال على التوالي.