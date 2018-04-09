الاسترليني يرتفع مع تعزز فرص رفع الفائدة بعد بيانات قوية في قطاع المنازل

صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار المرتفع بشكل عام اليوم الاثنين واتجه صوب تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بعد بيانات تظهر زيادة أسعار المنازل في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال مارس آذار.

ومنذ أن وقعت بريطانيا اتفاقا بشأن المرحلة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، والتي تغطي فترة 21 شهرا بعد أن تغادر التكتل، تنحسر المخاوف بشأن الانفصال في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون على الوضع الاقتصادي للمملكة المتحدة قبل زيادة متوقعة في أسعار الفائدة خلال مايو أيار.

وزاد الاسترليني 0.1 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.4104 دولار اليوم الاثنين بعد أن قالت هاليفاكس للإقراض العقاري إن أسعار المنازل زادت بنسبة 2.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، وهو ما يفوق التوقعات.

ومن المرجح أن تعزز البيانات التوقعات بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية وتقلص المخاوف بين المستثمرين من أن يكون اقتصاد بريطانيا أضعف كثيرا من احتواء زيادة ثانية في وقت لاحق من 2018.

لكن أسعار المنازل ما زالت تزيد بوتيرة أبطأ كثيرا بالمقارنة مع مستواها قبل القرار الذي اتخذه البريطانيون في استفتاء عام 2016 بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي مما أضر بثقة الكثير من الأسر البريطانية في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الاسترليني التضخم إلى الصعود.

وارتفع الاسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.2 بالمئة اليوم إلى 87.04 بنس لليورو.