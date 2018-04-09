مؤشرات الأسهم الروسية تنخفض بنسبة 10% تقريبا بعد العقوبات الأمريكية

انخفضت مؤشرات الأسهم الروسية الإثنين بنسبة 10% تقريباً بعد الاعلان عن فرض عقوبات أميركية جديدة على رجال أعمال روس وشركاتهم، تشكل ضربة موجعة للاقتصاد الروسي.

وفي بورصة موسكو، تراجع مؤشر الاسهم المسعرة بالدولار (ار تي اس) بنسبة 11,5% نحو الساعة 11,15 ت غ ومؤشر ميسيكس المسعر بالروبل بنسبة 9,2%.