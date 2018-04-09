مؤسسة الملك خالد : 3 وزراء يبحثون أطر "الحماية الاجتماعية" في المملكة ووسائل دعمها

تعزيزا لدور العديد من القطاعات المسؤولة عن دعم الحماية الاجتماعية في السعودية تطلق مؤسسة الملك خالد مساء يوم الإثنين 16 أبريل الجاري الدورة السابعة لملتقى "حوارات تنموية" التي تحمل عنوان "شركاء الحماية الاجتماعية" إذ سيتم مناقشة دور كل من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي إضافة إلى المجتمع بجميع فئاته في تدعيم إطار الحماية الاجتماعية في المملكة والوسائل المحققة لذلك. ويشارك في الملتقى الذي سيقام في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض كل من الأميرة البندري الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط والدكتور علي الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومحمد الجدعان وزير المالية ولبنى العليان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان المالية والمدير التنفيذي لها.

ويناقش الملتقى منظومة الحماية الاجتماعية بجميع مكوناتها من البرامج والأنظمة التي تقوم بتوفير الحماية للمواطن في جميع مراحله العمرية. وتنوزع عادة على 3 ركائز أساسية : برامج الإعانات النقدية والعينية والتي تشكل شبكة الحماية الاجتماعية وبرامج التأمين التي يساهم فيها الشخص بدفع جزء من الاشتراكات كالتقاعد والتأمين الصحي والبرامج الخاصة بسوق العمل كإعانة البحث عن عمل وبرامج التدريب والتأهيل. كما يناقش الملتقى العديد من المحاور التي تصب في تدعيم إطار الحماية الاجتماعية في المملكة من بينها خطة تطوير البرامج الحكومية لدعم الحماية الاجتماعية ووسائلها والسبل المثلى لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الحماية الاجتماعية وأفضل البرامج التي يستطيع القطاع غير الربحي تقديمها في هذا الجانب وسبل دعمه إضافة إلى أهمية حشد جهود هذا القطاع للمساهمة في تمكين الفئات الهشة في المجتمع.

وتستضيف كل دورة من دورات ملتقى "حوارات تنموية" التي تطلقها مؤسسة الملك خالد سنويا نخبة من صناع القرار وقادة الرأي من داخل المملكة وخارجها بهدف توفير حوار بناء لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية ترتبط بالتنمية وأبعادها من أجل الوصول إلى حلول فعالة لإزالة المعوقات التي تقف أمامها. ويهدف ملتقى "حوارات تنموية" منذ انطلاقته عام 1431 (2010) إلى مناقشة أهم القضايا المجتمعية والمساهمة في دعم المسيرة التنموية والتغيير الإيجابي في المملكة وأهمية إشراك القطاع غير الربحي في صياغة برامج التنمية الوطنية إضافة إلى بحث سبل تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي، والتأثير الإيجابي على صياغة السياسات والقرارات المتعلقة بتلك القضايا.