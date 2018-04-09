مسؤول: الصين لا ترغب في خوض حرب تجارية لكنها لا تخشاها

قال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني اليوم الاثنين خلال منتدى بواو الآسيوي في إقليم هاينان جنوب البلاد إن بلاده لا ترغب في خوض حرب تجارية لكنها لا تخشاها.