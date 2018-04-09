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أخبار اقتصادية- عالمية

مسؤول: الصين لا ترغب في خوض حرب تجارية لكنها لا تخشاها

بواو (الصين) : (رويترز)

قال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني اليوم الاثنين خلال منتدى بواو الآسيوي في إقليم هاينان جنوب البلاد إن بلاده لا ترغب في خوض حرب تجارية لكنها لا تخشاها.

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