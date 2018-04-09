ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال مارس

أظهرت بيانات نشرتها شركة هاليفاكس للإقراض العقاري اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأكثر من المتوقع في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 حيث بلغت نسبة الارتفاع 2.7 بالمئة في العودة لوتيرة نمو كانت آخر مرة تشهدها السوق فيها خلال ديسمبر كانون الأول.

وقالت هاليفاكس إن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 بالمئة في مارس آذار مقارنة مع فبراير شباط في أسرع وتيرة نمو شهري منذ أغسطس آب من العام الماضي.