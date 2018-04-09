بلومبرج: الصين تبحث خفض قيمة اليوان كأداة تحرك في خلاف تجاري مع أمريكا

ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تبحث الأثر المحتمل للخفض التدريجي لقيمة اليوان كأداة تحرك في الخلاف التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها إن مسؤولين صينين كبار يبحثون تحليلين مطولين لأثر خفض قيمة اليوان أعدتهما الحكومة لكن تحليل الأمر وبحثه لا يعني أن المسؤولين سينفذون خفضا في قيمة العملة بالفعل إذ إنه إجراء يحتاج إلى موافقة القيادات العليا في البلاد.