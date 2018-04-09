الصين: أمريكا هي التي يجب إلقاء اللوم عليها في الخلاف التجاري ومن المستحيل إجراء مفاوضات

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة هي التي يجب إلقاء اللوم عليها في الخلاف التجاري بين البلدين وإن من المستحيل إجراء مفاوضات في الظروف الراهنة.

أدلى المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ بهذه التصريحات في إفادة صحفية روتينية مضيفا أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة أثارت مخاوف المجتمع الدولي.