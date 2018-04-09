"اكسترا" تحقق 21 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأول من 2018

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 (3 اشهر) حيث حقت صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال بارتفاع قدره 66.15 % عن الربع الأول من العام 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 152.9 مليون ريال بارتفاع قدره 13.76 % عن الفترة المماثلة من 2017 وبلغت ربحية السهم 0.51 ريال. ويعود سبب ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما أدى لإرتفاع مجمل الربح بالاضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.
أخبار الشركات- محلية
- "سامبا" يقر صرف بدل غلاء معيشه لموظفيه وتحمل ضريبة القيمة المضافة
- سعود بن ثنيان يترجل من "سابك" بعد 15 عاما من رئاسة مجلس إدارتها
- دبي تنفق مليارات الدولارات على مشاريع ضخمة من أجل "إكسبو 2020"
- 867 مليون ريال صافي أرباح "جرير" خلال العام المالي 2017
- 1500 ريال راتب العاملة المنزلية الإندونيسية بعد استئناف الاستقدام
- 80 مليار ريـال إجمالي رأسمال الاستثمارات السعودية- الفرنسية بـ 179 ترخيصا
- السعودية تعبر عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما في سوريا
- "أسواق عبدالله العثيم" تحقق صافي ربح بـ 448 مليون ريال عن العام المالي 2017
- مصرف الراجحي يعلن تحقيق اعلى ارباح ربعية في تاريخه بلغت 2.3 مليار ريال
- انخفاض أرباح "إعمار" 68% إلى 223 مليون ريال في 2017
أضف تعليق