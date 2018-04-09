"اكسترا" تحقق 21 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأول من 2018

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 (3 اشهر) حيث حقت صافي ربح بلغ 21.6 مليون ريال بارتفاع قدره 66.15 % عن الربع الأول من العام 2017. فيما بلغ إجمالي الربح 152.9 مليون ريال بارتفاع قدره 13.76 % عن الفترة المماثلة من 2017 وبلغت ربحية السهم 0.51 ريال. ويعود سبب ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق مما أدى لإرتفاع مجمل الربح بالاضافة الى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.