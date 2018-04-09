بي.بي ستطور المرحلة الثانية من حقل خزان للغاز في عمان

قالت شركة بي.بي إنها ستطور المرحلة الثانية من حقل خزان للغاز في سلطنة عمان وأشارت إلى أن عملية التطوير ستدفع إنتاج الحقل إلى بلوغ مستوى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز وفقا للتقديرات.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع المسمى غزير الإنتاج في 2021 وأن ينتج كمية إضافية قدرها 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا وما يزيد عن 15 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وقالت بي.بي إن حفر أول ثلاث آبار تطويرية بدأ بعد تقييم الحفر في غزير العام الماضي. وبدأت بالفعل أعمال البناء الأولية في خزان لاستيعاب وحدة لإنتاج الغاز والبنية التحتية المصاحبة.

وأضافت بي.بي أن من المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج خزان وتطويرات غزير 10.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 350 مليون برميل من المكثفات حتى نهاية مدة الامتياز.