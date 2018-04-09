ماكرون يبحث مع ترمب الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيرهٍ الأمريكي دونالد ترامب في اتصالٍ هاتفي اليوم الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وراح ضحيته عشرات المدنيين من النساء والأطفال.

وأفاد بيان صادر عن الإليزية أن الجانبين تبادل خلال الاتصال المعلومات والتحليلات التي تؤكد على استخدام الأسلحة الكيميائية، مشددين على ضرورة تنسيق الإجراءات والمبادرات داخل مجلس الأمن الدولي والمقرر عقده غدًا الاثنين، إضافة إلى وجوب إدانة مجلس الأمن للاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية.

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي أعرب خلال الاتصال عن إدانته الشديدة لهذه الهجمات.