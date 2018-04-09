تجار عملات رقمية يستخدمون الذهب لاجتذاب استثمارات إسلامية

في سوق الذهب القديم في دبي تدور المساومات بين الزبائن والباعة حول أثمان الأساور والقلادات، وفي موقع آخر في الإمارة، مركز تجارة الذهب الرئيسي في المنطقة، تلعب سبائك الذهب دورا جديدا في الهندسة المالية.

وبدأت شركة "وان جرام" المحلية التي تأسست العام الماضي نشاطا جديدا بإصدار عملة رقمية مدعومة بالذهب في إطار الجهود الرامية لإقناع المسلمين بأن الاستثمار في العملات المشفرة لا يتعارض مع الدين.

وامتد الاهتمام العالمي الكبير بـ "بيتكوين" و"إثيريوم" وغيرهما من العملات المشفرة إلى منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا المركزين الرئيسيين للتمويل الإسلامي.

غير أنه ليس من السهل التوفيق بين تلك العملات والفتاوى لكونها من منتجات الهندسة المالية وموضع مضاربة، فمبادئ الشريعة تركز إلى جانب تحريم الفائدة على النشاط الاقتصادي الحقيقي القائم على أصول ملموسة وتحرم المضاربة بالأموال.

وكل وحدة من العملة الرقمية يدعمها على الأقل جرام واحد من الذهب المخزون في قبو، والفكرة هي الحد من المضاربة، ويعتقد ابراهيم محمد البريطاني الجنسية الذي أسس الشركة مع مستثمرين آخرين في العام الماضي أن الذهب "كان من أوائل أشكال النقود في المجتمعات الإسلامية ولذلك فهو مناسب".

وصدر من هذه العملة حتى الآن ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات، ولم يتم حتى الآن بيع نحو 60 في المائة من عدد العملات المقرر صدورها، وتأمل شركة "وان جرام" إصدار العملات كلها قبل إدراجها في البورصات في أواخر أيار (مايو) المقبل. وذكر زياد محمد رئيس لجنة الشريعة في مؤسسة "إتش.إس.بي.سي" أمانة في ماليزيا التي تشرف على المعاملات الإسلامية، أن "من أكبر المصاعب كثرة ما يجب مناقشته وقلة اليقين في أسلوب انتشار العملات الرقمية".

يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات المركزي قد حذرا في وقت سابق من مخاطر التعامل في "بيتكوين".