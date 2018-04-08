مسؤول: السعودية ستركز على إصدارات دين بالدولار والريال هذا العام

قال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية اليوم الأحد إن المملكة ستركز على إصدار سندات مقومة بالدولار والريال هذا العام، لكنها تدرس أيضا بيع أدوات دين بعملات أخرى على الأجل الطويل.

وقال السيف في مقابلة "على الأقل لعام 2018، لن ننحرف عن مسار الإصدارات بالدولار والعملة المحلية"، متوقعا أن يصبح منحنى العائد بالدولار أكثر استقرار هذا العام.