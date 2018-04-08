ترمب يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد أنه يتوقع التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري المتصاعد مع الصين، بعد فرض رسوم انتقامية متبادلة بين العملاقيين الاقتصاديين على شكل يهدد بحرب تجارية.

وكتب ترمب على تويتر أن "الصين ستزيل الحواجز التجارية لان القيام بذلك هو الشيء الصحيح".

وتابع أن "الضرائب ستكون متبادلة وسيتم التوصل لاتفاق حول الملكية الفكرية، مستقبل عظيم لكلا البلدين".

وأكد ترمب "سنظل اصدقاء على الدوام مهما حدث بشان خلافنا بخصوص التجارة" في اشارة الى الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأدت المخاوف من نشوب حرب تجارية إلى تراجع أسواق المال العالمية نحو اثنين بالمئة.

لكن بعض المستثمرين ادركوا أن إدارة ترمب ربما تصعد من لهجتها وتتخذ موقفا حازما كتكتيك تفاوضي للتوصل لاتفاق مع الصين.

وهدد ترمب الخميس بفرض رسوم جمركية اضافية على سلع مستوردة من بكين بقيمة 100 مليار دولار، في اخر حلقة من الخلاف التجاري المتصاعد، ما دفع بالصين الى التأكيد أنها مستعدة لدفع "أي ثمن" في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة.

والأسبوع الفائت، نشرت واشنطن قائمة بسلع بقيمة 50 مليار دولار من الواردات الصينية التي تواجه فرض رسوم جمركية اميركية، ردا على ما تقول إنه سرقة لحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجية من قبل الصين.

وردت الصين باقتراح فرض رسوم على وارداتها الأميركية من فول الصويا، والسيارات والطائرات الصغيرة، التي وصلت قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.