خاصية جديدة في "أليكسا" تتيح إرسال رسالة صوتية موحدة لكل المتواجدين في المنزل

أضافت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية "أمازون" خاصية جديدة إلى تطبيق المساعد الشخصي الذكي الذي تنتجه "أليكسا" باسم "أناونسمنتس" (إبلاغ)، تتيح للمستخدم إرسال رسالة صوتية موحدة وبشكل متزامن لكل المتواجدين معه تحت سقف المنزل لإبلاغهم بأي شيء مثل "العشاء جاهز".

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن مستخدمي أجهزة "إيكو" التي تشغل تطبيق "أليكسا" لن يحتاجوا بعد ذلك إلى الصراخ في المنزل لإبلاغ المتواجدين بحلول وقت العشاء مثلا أو بحلول وقت الخروج، حيث تتيح الخاصية الجديدة إرسال "بلاغ" صوتي موحد لكل من يحمل جهاز "إيكو" داخل المنزل.

ويتم تفعيل هذه الخاصية من خلال توجيه الأمر إلى تطبيق "اليكسا" مسبوقا بعبارة "أليكس أبلغ الجميع بأن.." أو "أليكس أذع" ثم يتم تحديد الأمر أي العبارة المطلوب إبلاغها إلى الآخرين.

ويقول الموقع أمازون تستهدف من وراء هذه الخاصية الجديدة، إغراء المزيد من الأفراد بشراء جهاز "إيكو" حيث أن الاستفادة من الخاصية تعتمد بشكل أساسي على وجود أكثر من جهاز إيكو داخل المنزل.

وقد بدأ تفعيل الخاصية الجديدة في تطبيق "أليكسا" للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا، على أن يتم توفيرها لباقي مستخدمي أجهزة "إيكو" في مختلف أنحاء العالم فيما بعد.

وقال متحدث باسم "أمازون" إن الخاصية الجديدة ستعمل أيضا مع تطبيق أليكسا المستخدم في أجهزة المساعد الشخصي الذكي التي تنتجها شركات أخرى.