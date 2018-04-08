دبي تنفق مليارات الدولارات على مشاريع ضخمة من أجل "إكسبو 2020"

تنفق إمارة دبي عشرات مليارات الدولارات على البنى التحتية والنقل ومشاريع الضيافة من أجل اكسبو 2020 الذي ستستضيفه، بحسب تقرير لشبكة بي ان سي الاحد.

وأوضح التقرير ان قيمة المشاريع بلغت 42,5 مليار دولار، منها 17,4 مليار دولار تم استثمارها في البنى التحتية والنقل، بينما تم تخصيص 13,2 مليار للاسكان و11 مليار دولار للفنادق والمتنزهات الترفيهية. وتتضمن هذه المشاريع توسيع بقيمة 8 مليار دولار، لمطار آل مكتوم الدولي الواقع في طرف المدينة الجنوبي.

ومن المتوقع ان يعزز هذا المطار، مطار دبي الدولي. ومطار دبي الدولي كان اكثر المطارات ازدحاما للعام الرابع على التوالي مع اكثر من 88 مليون مسافر في عام 2017.

وعند اكتماله، ستكون الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي 160 مليون مسافر سنويا، وكشف التقرير ايضا ان احد اهم المشاريع الجارية حاليا هي توسعة مترو دبي بقيمة 2,9 مليار دولار.

وسيصل الخط الجديد ايضا الى مشروعين جديدين، هما قرى مدينة دبي الجنوب ومدينة دبي للمعارض، وكلاهما قيد العمل.

ومن المتوقع ان يستقطب المعرض نحو 300 ألف زائر يوميا مع افتتاحه في اكتوبر 2020، سيكون نصفهم من الخارج، بحسب غرفة تجارة وصناعة دبي.

كما من المتوقع ان يعزز هذا المعرض، الاول من نوعه في الشرق الاوسط، سوق العقارات في الامارة ويخلق 300 الف وظيفة جديدة، وتنشيط الاقتصاد. ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة والتجارة.