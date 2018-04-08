دراسة تكشف عن انتشار تسوس الأسنان بنسبة ٩٤% لدى طلاب المرحلة الابتدائية

كشفت دراسة مسحية أجراها فريق بحثي من كلية طب الأسنان بجامعة الطائف على شريحة من طلاب المرحلة الابتدائية بالمحافظة, عن انتشار تسوس الأسنان بينهم بنسبة ٩٤ % .

وجاء إجراء المسح البحثي ضمن المبادرات التي تنفذها كلية طب الأسنان بجامعة الطائف أسبوعياً، والموجهة لمدارس المحافظة للوصول إلى تحقيق هدف "مدرسة بلا تسوس"، تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في هذا المجال، التي أدرجت ضمن أهدافها الاهتمام بالرعاية الأولية وتنفيذ برامج صحية وقائية.

وأعلن عن نتائج الدراسة المسحية بمناسبة تنظيم جامعة الطائف ممثلة بكلية طب الاسنان، خلال الأيام الماضية مهرجاناً وفعاليات متنوعة ضمن مشاركتها في الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان لعام 2018، واليوم العالمي لصحة الفم والأسنان.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة الطائف الدكتور عمار الشمراني، أن المهرجان تضمن التعريف بطرق علاج أمراض اللثة، وأمراض التسوس ومراحله وطرق الوقاية منها، والتعريف بتعويض الأسنان المفقودة، وأهمية الغذاء السليم وتأثير السكريات والمشروبات الغازية على الفم والأسنان، إضافة إلى توضيح كيفية استخدام أدوات العناية بالأسنان بالطرق الصحيحة.

وأشار إلى أن المهرجان الذي قدر زواره بنحو 1200 زائر، كشف عن نحو 400 مريض من الأطفال واليافعين وكبار السن، وتم رسم خطة علاجية لهم من خلال الأطباء والطبيبات المتواجدين بالعيادات المتواجدة بالمهرجان، إلى جانب تحويل بعض الحالات إلى مستشفى طب الأسنان الجامعي التابع للجامعة لإكمال بعض الإجراءات العلاجية.