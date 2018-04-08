الملك يتسلم رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ونقل الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الاقتصاد والمالية المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الموريتاني المختار ولد آجاي، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض. كما نقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات فخامة الرئيس الموريتاني، فيما أبدى - حفظه الله - تحياته لفخامته. حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.