الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

" بيان من الديوان الملكي "

بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية، غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم السبت 21 / 7 / 1439هـ الموافق 7 / 4 / 2018م إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حيث غادر الأمير محمد بن سلمان مدينة هيوستن الأمريكية بعد اختتام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية.

وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مدينة هيوستن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المسؤولين في السفارة.