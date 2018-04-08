ولي العهد يعزز التقنيات والتعليم وتدريب السعوديين بشراكة مع «أبل»

تنطلق أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لشركة أبل في وادي السيليكون بمدينة سان فرانسيسكو، من كون الشركة أقوى شركة تكنولوجيا في العالم، بعد أن أحدثت عام 2007 ثورة في عالم التكنولوجيا بإطلاقها آيفون، الذي تجاوزت مبيعاته منذ ذلك الوقت المليار وحدة، ووصلت مبيعاته إلى ذروتها عام 2015 عندما بيع منه أكثر من 231 مليون جهاز.

وتشير تقارير مالية واقتصادية عدة، إلى أن شركة "أبل" العملاقة قد تكون أول شركة أمريكية تصل قيمتها إلى تريليون دولار.

واعتبر تقرير لـ"بلومبيرج" أن المنافس الأقوى لشركة "أبل" حاليا هي شركة "أمازون"، التي تقدر قيمتها المالية بـ732 مليار دولار، مقابل 900 مليار دولار لـ"أبل".

وتوسعت الشركة على مدار بضع سنوات سابقة، فلم تعد منتجاتها مقتصرة على أجهزة ماك وآيفون، بل صارت تشمل أيضًا آيباد وساعة أبل ووتش، وتلفزيون أبل، وخدمة دفع "أبل باي".

ورغم انخفاض صافي مبيعات "أبل" 8 في المائة العام الماضي، وانخفاض صافي أرباحها 14 في المائة مقارنًة بالعام قبل الماضي، إلا أنها لا تزال أكثر ربحا مما كانت عليه منذ عقد، فقد كان هامش الربح 10 في المائة فقط، مقارنة بهامش ربح يتجاوز 21 في المائة اليوم.

وقد شهدت الشركة بالفعل عدة تغييرات جذرية منذ تأسيسها في أول أبريل عام 1976.

كان أول مكتب للشركة في مرآب والدي "ستيف جوبز" بالتبني، وقد تأسست على يد "جوبز" و"ستيف وزنياك"، إضافة إلى "رونالد واين"، الذي جلبه "جوبز" ليمنحهما فكرة عن كيفية العمل في السوق مقابل 10 في المائة من أسهم الشركة.

ترك "واين" الشركة بعد 12 يوما، وباع حصته مقابل 800 دولار، التي كان من الممكن أن تساوي 72 مليار دولار الآن، بعد 40 عاما من تأسيس الشركة.

ووفقا للسيرة الذاتية لـ"جوبز"، فإن فكرة تسمية الشركة بهذا الاسم جاءت لـ"جوبز" بعد عودته من مزرعة تفاح، حيث وجد أن هذا الاسم يبدو محببا وليس صعبا.

كما يفسر عديد من خبراء التكنولوجيا اختيار التفاحة بأنها كانت السبب في وصول "نيوتن" لقانون جاذبية الأرض، ووضع عديد من القوانين التي أسهمت في التطور التكنولوجي الذي وصل إليه العالم الآن.

ربما يدعم الشعار القديم للشركة هذا الرأي، الذي كان يجسد "نيوتن" جالسا تحت شجرة التفاح، لكن جوبز وجد أن هذا الشعار معقد ومبالغ فيه، فتم اختزال الشعار إلى التفاحة المقضومة التي تشتهر بها الشركة الآن.

كان "أبل1" هو أول منتج للشركة، صنعه "وزنياك" يدويًا، تكون من اللوحة الأم ومعالج وذاكرة بسيطة، وكان على العملاء تركيب لوحة مفاتيح وشاشة له، وكان ثمنه 666.66 دولار.

وحاول "جوبز" إقناع المستثمرين بمستقبل سوق الكمبيوتر الشخصي، ونجح في جعل "مايك ماركولا" يستثمر في "أبل" 250 ألف دولار، وصار الموظف رقم 3 في الشركة، وله حصة الثلث في الشركة.

وفي عام 1977، أُنشئت "أبل" رسميا بفضل توجيهات "ماركولا"، وتم تعيين "مايكل سكوت" أول رئيس ومدير تنفيذي للشركة، لأن جوبز كان صغيرا على تولي هذا المنصب.

وشهد عام 1977 أيضا إطلاق الكمبيوتر الشخصي "أبل2" الذي حقق نجاحا كبيرا، وتميز هذا الجهاز باحتوائه على تطبيق جداول بيانات رائد أسهم في بيعه إلى رجال الأعمال والشركات، وبحلول عام 1978 صار للشركة مكتبها وموظفوها وخط إنتاج لجهاز "أبل 2".

في عام 1980، أصدرت الشركة "أبل 3" الموجه لرجال الأعمال، وكان من المفترض أن ينافس التهديد المتنامي لشركتي "مايكروسوفت" و"آي بي إم"، لكنه كان بديلاً مؤقتا.

وقاد "جوبز" المشروع الثاني لإصدار كمبيوتر أبل ماكنتوش، الذي وصف بكونه أكثر أجهزة الكمبيوتر سهولة حتى الآن. وحاز الجهاز شعبية بين مصممي الجرافيك الذين أحبوا الشرائح البصرية به، رغم ثمنه المرتفع للغاية.

وتزامن إطلاق أول ماكنتوش عام 1983، مع تعيين الشركة لمدير تنفيذي جديد هو "جون سكولي"، وكان أصغر مدير تنفيذي لشركة بيبسي.

حقق ماكنتوش مبيعات قوية، إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة هيمنة "آي بي إم"، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين "جوبز" رئيس مجموعة ماكنتوش، الذي أراد القيام بالأشياء بطريقته الخاصة، وبين "سكولي" الذي أراد رقابة أكثر صرامة على المنتجات المستقبلية.

وصلت الأمور إلى منتهاها عام 1985 حين أراد "جوبز" الإطاحة بـ"سكولي"، إلا أن مجلس الإدارة وقف بجانب "سكولي" وأطاح بـ"جوبز" من مهامه الإدارية، فاستقال "جوبز" وأسس شركة الكمبيوتر "نيكست".

وفي يوم 4 يوليو 1980 أقنع "جوبز" مجلس الإدارة بتعيينه رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا، فاستقال "أميليون" بعدها بأسبوع، بحسب أرقام.

شهدت فترة "جوبز" انتعاشة للشركة، حيث استثمرت شركة مايكروسوفت بها 150 مليون دولار عام 1997، إلا أن أكبر إنجاز للشركة يتمثل في إطلاق آيفون عام 2007.