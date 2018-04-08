يشتكي أغلب الناس في المملكة من غلاء العقارات والارتفاع الذي شهدته أسعار المنتجات العقارية قبل فترة. وللحكم على مدى غلاء العقارات في مدن المملكة يمكن مقارنة أسعارها بنظيراتها في بعض أغلى المدن العالمية عقاريا. ويوجد العديد من المصادر في هذا الشأن، ولكن الأسعار هنا تقريبية وليست أكيدة حيث من الصعب توفير دقة كبيرة عن متوسطات الأسعار. يرتب أحد المصادر العقارية أغلى مدن العالم من حيث أسعار البيع والإيجارات، حيث يقارن أسعار بيع المتر المربع في الشقق السكنية بمساحات معينة والموجودة داخل المدن في أماكن جيدة. واختيرت الشقق لأنها من أكثر منتجات السكن شيوعا وتجانسا حيث تتفاوت منتجات السكن الأخرى بشدة أكبر بين المدن العالمية.

يأتي على رأس قائمة أغلى مدن العالم في أسعار العقارات إمارة أو مدينة موناكو، حيث يتجاوز متوسط سعر المتر المربع فيها 60 ألف دولار أو 225 ألف ريال، أي أن شقة بمساحة 120 مترا مربعا ستكلف مشتريها نحو 27 مليون ريال. بعد ذلك تأتي مدينة لندن البريطانية كثاني أغلى مدينة عالمية عقاريا، حيث يتجاوز سعر المتر المربع 100 ألف ريال سعودي أو نحو 12 مليون ريال للشقة بالمساحة السابقة نفسها، وتحتل مدينة هونج كونج المركز الثالث عالميا بأسعار تقل قليلا عن ذلك المبلغ. يلي المدن الثلاث مدن باريس ونيويورك وتل أبيب ثم طوكيو في المركز السابع بنحو 61 ألف ريال للمتر المربع. ولا يقتصر غلاء العقار على مدن العالم الغنية حيث يأتي العديد من مدن الدول النامية، فمدينة مومبي الهندية مثلا تقف في المركز العاشر بأسعار تتجاوز 50 ألف ريال للمتر المربع.

أما المدن العربية فتحتل دبي رأس القائمة بأسعار تتجاوز 22 ألف ريال للمتر المربع. ومع أن باقي مدن الإمارات خصوصا أبو ظبي غير مذكورة في القائمة إلا أن أسعارها ليست بعيدة عن أسعار دبي، كما ترتفع الأسعار أيضا في دول الخليج الأخرى كالكويت. تأتي مدينة بيروت في المركز الـ43 عالميا، حيث يصل سعر المتر المربع فيها إلى نحو 14 ألف ريال. تحوي القائمة مدنا عربية أخرى ولكنها تحل في مراكز متأخرة من حيث الغلاء حيث تأتي مدن مراكش وعمان والقاهرة في المراكز 80، 83, 91 عالميا، وذلك على الرغم من أن متوسطات الناتج المحلي للفرد في هذه الدول منخفضة إلا أن أسعار عقاراتها مرتفعة مقارنة بمتوسط دخل الأفراد، حيث يتجاوز ثلاثة آلاف ريال للمتر المربع في القاهرة.

لم تأت أي مدينة سعودية في قائمة المدن الأكثر غلاء ولكن القائمة ليست شاملة لكل مدن العالم، ولهذا يمكن للمهتم أن يقارن الأسعار التي يواجهها بأسعار العقارات في المدن العالمية باهظة التكاليف. وتتجاوز أسعار العقارات في بعض الأماكن المهمة والمطلوبة كالمناطق المحيطة بالحرمين وبعض المواقع الاقتصادية المهمة في المدن الرئيسة بعض المعدلات العالمية ولكن ينبغي عدم تعميم هذه الأسعار على باقي العقارات، فكل مدينة عالمية تحوي مناطق أعلى بكثير مما ورد في الترتيب ولكنها لا تستخدم كمرجع لمتوسطات أسعار العقار في تلك المدن.

تشير أحدث بيانات وزارة العدل إلى أن سعر المتر المربع في شقق أحد أحياء مدينة الرياض تراوح ما بين ثلاثة وأربعة آلاف ريال، وتصل في الأحياء الراقية إلى ستة آلاف ريال. وإن صحت هذه الأرقام فهذا يجعل الرياض في مستويات منخفضة مقارنة بالمدن العالمية مرتفعة الأسعار. أما في مدينة جدة فأسعار المتر المربع للشقق أعلى وقد تتجاوز ستة آلاف للمتر المربع في بعض الأحياء.

عموما ترتفع أسعار العقارات في عدد من المدن العالمية لأسباب متعددة لعل من أهمها ضيق المساحة الجغرافية، الكثافة السكانية العالية، عوامل ومراكز الجذب الاقتصادي والديني والسياحي، وأنظمة التنمية العمرانية المتحكمة في التوسع الأفقي والعمودي، وكذلك انخفاض معدلات الفائدة وتكاليف الإقراض، ومحدودية وسائل الاستثمار، والبيئة الطبيعية للمنطقة، والطفرات الاقتصادية، ومعدلات الأجور والدخل، وتركز الملكية، وأنظمة الضرائب والملكية، والعوامل الثقافية.