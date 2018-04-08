«زين السعودية» تكرم المتميزين من حفظة كتاب الله

في مبادرة لخدمة المجتمع، وتفعيلا لدور المسؤولية الاجتماعية، كرمت شركة "زين السعودية" المتميزين من حفظة كتاب الله، جاء ذلك بالتعاون مع جمعية الأكاديمية الإسلامية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم.

ويأتي هذا التكريم، في الوقت الذي تعتبر فيه "زين السعودية" إحدى أكثر الشركات الوطنية تفعيلا لدور المسؤولية الاجتماعية، حيث تحتفظ الشركة بسجل حافل من البرامج المقدمة للمجتمع.

وفي هذا الصدد، قدمت "زين السعودية" للمتميزين من حفظة كتاب الله مجموعة من الأجهزة الذكية. فيما يأتي هذا التكريم في خطوة من شأنها تحفيز المجتمع على مزيد من الحرص والاهتمام بحفظ كتاب الله الكريم، في الوقت الذي بات فيه شهر رمضان المبارك على الأبواب. من جهته، أكد فارس الزهراني الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال المؤسسي بالإنابة في "زين السعودية"، حرص الشركة الدائم على تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية.. وليس هناك أجمل من أن يكون هذا التفعيل اليوم عبر تكريم المتميزين من حفظة كتاب الله". وأضاف الزهراني بقوله: "نعمل في زين السعودية بشكل مستمر على دعم المجتمع وتقديم الإضافة الفعلية التي يستحقها أبناء الوطن، وإيمانا منا بدورنا كشركة سعودية تسعى للقيام بدورها الوطني". الجدير بالذكر أن جمعية الأكاديمية الإسلامية الإلكترونية لتحفيظ القرآن الكريم هي أول جمعية إلكترونية رسمية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة.