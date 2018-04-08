البنوك السعودية تستعرض برامجها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أبها وجازان

أكدت البنوك السعودية على المبادرات النوعية التي تبنتها لاحتضان أصحاب الأعمال الناشئة، وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لغرض دعم مساهمته في الاقتصاد الوطني على نحو مماثل لاقتصاديات الدول المتقدمة، مشيرة إلى ما قطعته من خطوات لتطوير منظومة متكاملة من البرامج والحلول الداعمة لتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النهوض بأعمالهم، وتعزيز المهارات الإدارية والاحترافية والقدرات المالية التي تتيح أمامهم رفع جودة الأداء والتوسع في نشاطاتهم ورفع كفاءتهم التنافسية.

جاء ذلك خلال محاضرتين توعويتين نظمتهما لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ضمن سلسلة برامجها التوعوية في مجال الثقافة والمصرفية والمالية والتمويلية تحت عنوان "جهود البنوك السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، في غرفة أبها وغرفة جازان، ألقاها فواز خياط مدير برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي التجاري، بحضور طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية و خالد صايغ رئيس غرفة جازان، و عبدالرحمن الأحمري نائب أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها، وجمع من رجال وسيدات الأعمال وأعضاء مجلسي إدارة الغرف والمعنيين بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقتين.

واستعرض خياط خلال المحاضرتين قائمة البرامج والمحفزات التي تقدمها البنوك السعودية لدعم ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وما توفره من باقة حلول واستشارات لأصحابها لتمكينهم من تطوير أداء منشآتهم، سواء من خلال الحلول التمويلية أو برامج الكفالة وكذلك بالنسبة لأدلة وحقائب الأعمال التي توفر لأصحاب تلك المنشآت النصائح والإرشادات اللازمة لتطوير أعمالهم. من ناحيته أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيس لتنشيط وتفعيل الحركة التنموية في مختلف مناطق المملكة، وفي توفير فرص العمل الواعدة للشباب السعودي، مشددا على حرص البنوك السعودية على تمتين الشراكة مع الغرف التجارية والصناعية للدفع بدور هذا القطاع الحيوي ومساهماته في تنمية المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني عموما. من جانبهما أعرب كل من رئيس غرفة جازان ونائب أمين عام غرفة أبها، عن شكرهما وتقديرهما للبنوك السعودية على هذه المبادرات، وما تبديه لجنة الإعلام والتوعية المصرفية من اهتمام لبناء قنوات التواصل مع الغرف التجارية الصناعية في مدن المملكة، للتعريف بالفرص التي يمكن استثمارها من قبل أصحاب الأعمال الناشئة.