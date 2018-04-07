شركات السيارات الألمانية الأكثر تضررا بالرسوم الصينية

أظهرت دراسة أن شركات صناعة السيارات الألمانية التي لديها مصانع كبيرة في الولايات المتحدة مثل "بي أم دبليو" و "مرسيدس بنز" ستكون الأكثر تضرراً من الشركات الأمريكية بالرسوم الجمركية التي تقترح الصين فرضها.

وقالت الدراسة التي أجراها تحالف "اللاينس بيرنشتاين" ان "الألمان سيكونون أكبر الخاسرين إذا تم فرض الرسوم".

وقدرت شركة "بزنس انفورميشين" للاعمال بأن شركة "بي ام دبليو" ستصدّر 89 ألف سيارة من اميركا الى الصين في العام 2018، بينما ستصدر شركة مرسيدس بنز 65 ألفا ما يجعل منهما أكبر مصدر للسلع الأمريكية إلى الصين.

وبلغ عدد السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة التي تم تصديرها إلى الصين 280 ألف سيارة العام الماضي، لتحل بعد صادرات السيارات اليابانية وقبل صادرات السيارات الألمانية الى الصين.

وباستثناء شركة تصنيع السيارات الكهربائية تيلسا، فإن شركات السيارات التي تعمل في الولايات المتحدة ستصدر أقل من 10 الاف سيارة لكل منها إلى الصين، ما يجعل التأثير عليها محدوداً.

وتعتبر السيارات واحدة من الصادرات الأمريكية الحساسة الى الصين والتي تستهدفها بكين بالرسوم وتشمل كذلك منتجات تحمل أهمية سياسية مثل حبوب الصويا والطائرات.

وياتي تلميح بكين بفرض تلك الرسوم ردا على اعلان ترامب فرض رسوم على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار.