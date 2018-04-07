"أمريكان ايرلاينز" تطلب شراء 47 طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات أن شركة الخطوط الجوية الأمريكية (امريكان ايرلاينز) طلبت شراء ما مجموعه 47 طائرة جديدة من طراز "بوينج 787 دريملاينر" ذات الجسم العريض. وقالت بوينج إن الطلبية تبلغ قيمتها 12 مليار دولار بالإضافة إلى خيار شراء 28 طائرة إضافية من طراز بوينج .787 وقال كيفين ماكاليستر، رئيس شركة بوينج للطائرات التجارية والرئيس التنفيذي: "تعد هذه الطلبية الجديدة بمثابة إقرار قوي بالجاذبية الفريدة التي توفرها عائلة بوينج 787 للركاب فضلا عن قدرتها التي لا تضاهى على مساعدة شركات الطيران على فتح مسارات جديدة وتحقيق نمو مربح". ووفقًا لشركة بوينج، فإن الطلبية الجديدة تصل بالعدد الإجمالي لطائرات بوينج 787 المطلوب شرائها إلى أكثر من 1350 طائرة حتى الآن.