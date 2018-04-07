"تلغرام" مهدد بالحجب في روسيا

رفعت هيئة "روسكومنادزور" الروسية للرقابة على الاستهلاك، اليوم الجمعة، دعوى إلى محكمة "تاغانكا" بموسكو، تطلب فيها وضع قيود على استخدام تطبيق التراسل "تلغرام" في روسيا بحسب روسيا اليوم . وجاء في بيان صدر عن الهيئة أن المهلة التي منحت لإدارة "تلغرام" لتقديم مفاتيح تشفير المراسلات قد انتهت. مع العلم أن إدارة التطبيق أعلنت أن هذا الأمر مستحيل تقنيا. فيما أشارت الهيئة إلى أنها لم تتلق ردا رسميا بهذا الشأن من شركة "تلغرام". ولم توافق المحكمة الروسية العليا على دعوى رفعتها شركة "تلغرام" ضد هيئة الرقابة بشأن تسليم مفاتيح تشفير المراسلات، ما دفع الهيئة إلى التهديد بحجب التطبيق، ومنحته مهلة 15 يوما لتسليم المفاتيح. وتخشى إدارة "تلغرام" أن تبدأ المخابرات الروسية في الاطلاع على مراسلات المستخدمين. بينما قال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إنه لا يعتزم تصفح كل المراسلات باستثناء رسائل بعض المستخدمين. أما في حال احتاجت المخابرات إلى الاطلاع على كميات كبيرة من المراسلات، فإنها سترجع إلى المحكمة لتصدر حكما بهذا الشأن.