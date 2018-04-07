بلومبرغ: هذا هو أغنى رجل في أوروبا

تربع الملياردير الفرنسي برنار أرنولت، على قائمة أغنى الرجال في أوروبا، حسب قائمة نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأميركية. وأزاح أرنولت رئيس شركة "لويس فيتون مويت هينيسي"، أمانسيو أورتيغا مؤسس ورئيس شركة "إنديتكس"، عن عرش أغنى الرجال في أوروبا بثروة وصلت الى 70.7 مليار دولار أميركي بحسب مانشرته سكاي نيوز . ويعتبر أرنولت، بحسب وكالة "بلومبرغ"، رابع أغنى شخص في العالم، بعد جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وبيل غيتس مؤسس وصاحب شركة مايكروسوفت، وورجل الأعمال الأميركي وارن بافيت. وبحسب "وكالة سبونتيك" فأن لويس فيتون، صاحب دار أزياء فرنسية تأسست في عام 1854، وهي متخصصة بصناعة المنتجات الفاخرة، و تحديدا الحقائب و الملابس والإكسسوارات.