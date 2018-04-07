فيسبوك وفضيحة جديدة.. زوكربيرغ حذف رسائله الشخصية

كشف تقرير حديث لموقع "تك كرانش" عن قيام المدير التنفيذي ومؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بحذف رسائله الشخصية من الصناديق البريدية لمن استقبلوا تلك الرسائل عبر تطبيق "فيسبوك ميسنجر"، وهي خاصية غير متاحة لجميع مستخدمي فيسبوك. واعترفت إدارة فيسبوك في تصريحات لـ "تك كرانش" بقيامها بحذف الرسائل، مؤكدة على سلامة موقفها القانوني بحسب سكاي نيوز. وأوضحت أن تسريب الرسائل البريدية الإلكترونية لشركة "سوني بكتشرز" عام 2014، دفعها لتغيير سياساتها الأمنية المتعلقة بحماية رسائل كبار التنفيذيين في الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم. وتأتي هذه الأنباء لتزيد من حدة النقد الموجه إلى فيسبوك، خصوصا بعد فضيحة انتهاك خصوصية ملايين المستخدمين على فيسبوك من قبل شركة "كامبريدج أنالتيكا". رب ضارة نافعة وربما يكون فضح أمر حذف رسائل زوكربيرغ على "فيسبوك ميسنجر" أمرا مفيدا لبقية المستخدمين، فبعد ساعات قليلة من انتشار الخبر أعلنت إدارة فيسبوك عن توفير خاصية مماثلة للمستخدمين العاديين قريبا. وبحسب تصريحات من إدارة فيسبوك لموقع "تك كرانش" فإنه يجري حاليا تطوير خاصية جديدة ستسمح لمستخدمي فيسبوك إلغاء إرسال رسائلهم، على أن تتوافر هذه الخاصية خلال بضعة أشهر، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.