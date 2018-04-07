ولي العهد يزور شركة أبل لبحث فرص الشراكة في عدد من المشاريع

قام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة اليوم لشركة أبل في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

والتقى ولي العهد خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، حيث استعرضا أوجه الشراكة من خلال عدد من المشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في المملكة العربية السعودية، وكذلك إثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية مما يعزز تطوير منهج تعليمي ابداعي لطلاب التعليم العام.

كما شهد الاجتماع بحث فرص العمل على تمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة.

واطلع ولي العهد بعد الاجتماع على العروض التقنية في التعليم والصحة والتسويق .

كما زار ولي العهد مسرح ستيف جوبز واستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة التي تعمل عليها الشركة.

رافق ولي العهد خلال الزيارة الأمير خالد بن سلمان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لولي العهد.