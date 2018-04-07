تذاكر المونديال "مؤمنة"

تتميز تذكرة مباريات كأس العالم 2018 المقررة صيف العام الحالي في روسيا بخاصية الأمان، حيث تحتوي على شريط على جانبها الأيمن، إضافة إلى الصورة الثلاثية الأبعاد، وطباعة اسم صاحب التذكرة والأشخاص الذين يرغب في حضورهم في حال تخلفه عن الحضور.

وقدم الاتحاد الدولي "فيفا" تصميم التذكرة قبل انطلاق الحدث الرياضي الأهم لهذا العام، حيث تتميز التذكرة بالمعلومات التي تحتويها، والتي تمت طباعتها، وتتضمن معلومات تتعلق بالمباراة والملعب والتاريخ وركلة البداية ووقت فتح الأبواب.

وتحتوي التذكرة أيضا على معلومات وتفاصيل حول الفئة والمكان المخصص للجلوس وكذلك خريطة توزيع المقاعد في الملعب، إضافة إلى المواد المحظورة والمواد المسموح بجلبها للملعب.

وأكد الاتحاد الدولي "فيفا" على الشروط الأمنية التي سيخضع لها المشجعون قبل دخولهم الملاعب، حيث سيطلب منهم إبراز بطاقة "جواز المشجع"، كما سيتم التأكد من التذاكر باستخدام جهاز خاص لكشف التزوير.