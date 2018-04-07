مكافأة المرداسي 130 ألف ريال

قد يحصل الحكم فهد المرداسي على مبلغ يتراوح بين 100 و130 ألف ريال من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة اختياره للمشاركة في قيادة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يقودها، حيث تقرر بصفة رسمية زيادة مكافآت الحكام الـ 36 الرئيسيين والحكام المساعدين الـ 63 في المونديال.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الضغوط الكبيرة التي سيتعرض لها الحكام في البطولة نتيجة لدورهم الكبير على أرض الملاعب دفع الاتحاد الدولي "فيفا" زيادة الرواتب والأجور لهم.

في الجانب الثاني، سيتقاضى الثنائي السعودي عبد الله الشلوي، ومحمد العبكري المختارين في قائمة الحكام المساعدين في المونديال على 20 ألف يورو، إضافة إلى 1600 يورو لكل مباراة يشاركون بها.

وينتظر أن يغادر الثلاثي السعودي لمعسكر حكام المونديال في إيطاليا والمقرر من الـ 15 وحتى الـ 24 من نيسان (أبريل) الحالي، تحت إشراف الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث يعكف الطاقم لإنهاء تأشيرة السفر للعاصمة روما.