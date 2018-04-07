القادسية ينجو.. والرائد وأحد "ملحق"

فيما أمن فريق القادسية لكرة القدم نفسه في الدوري السعودي للمحترفين في جولته الـ 25، على حساب أحد بتغلبه عليه 4 /1، تأكد خوض الأخير برفقة الرائد الذي تعادل مع الفيحاء 3/3، ملحق البقاء أو الهبوط، بينما كسب الاتحاد مضيفه الاتفاق 4/ 2، وأسقط التعاون ضيفه الشباب 2/ 1.

وأرتفع التعاون إلى (34 نقطة)، الفيحاء (33 نقطة) بفارق الأهداف عن الاتحاد (33 نقطة)، والاتفاق (33 نقطة)، الشباب (30 نقطة)، القادسية (25 نقطة)، الرائد (21 نقطة) بينما تجمد أحد في (18 نقطة).

لم يفرط القادسية في النقاط التي تعني له البقاء في الدوري رسميا قبل مباراته المقبلة مع النصر، بعد أن كسب أحد برباعية مناصفة بين البرازيلي بيسمارك فيريرا (23، 66)، هارون كمارا (30، 72)، بينما سجل هدف أحد الوحيد التونسي هشام السيفي عن طريق ضربة جزاء (55).

وفي المجمعة، كتب الفيحاء على الرائد خوض الملحق بعد أن تعادل معه 3/3، حيث سجل للأول الكولمبي دانيلو إسبيريلا هدفين (40، 79)، والشيلي روني فيرنانديز (48)، فيما سجل للثاني المصري محمد شيكابالا (45)، صالح الشهري هدفين (70، 76).

وفي جدة، تقدم الاتحاد خطوة إلى الأمام على حساب الاتفاق برباعية ربيع سفياني هدفين (44، 72)، الكويتي فهد الأنصاري (57)، وجمال باجندوح (66)، فيما قلص الاتفاق النتيجة بهدفين عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف (83)، وياسين حمزة مدافع الاتحاد بالخطأ في مرماه (95).

وفي بريدة استعاد التعاون توازنه بفوزه بهدفين نالهما جفين البيشي (36)، وعبدالمجيد الرويلي ضربة جزاء (59)، مقابل هدف للشباب بقدم العراقي سعد الأمير (16).