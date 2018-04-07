116 ألف وظيفة شاغرة في القطاع الخاص .. 40 % للسعوديين

بلغ عدد الوظائف الشاغرة في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص نحو 116068 وظيفة، وذلك خلال عام 2017، حيث خصص نحو 40 في المائة للسعوديين.

وبحسب بيانات حكومية - اطلعت "الاقتصادية" عليها، يقدر عدد الوظائف الشاغرة الخاصة بالسعوديين في الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة نحو 45919 وظيفة، مقابل 70149 وظيفة شاغرة لجميع الجنسيات.

وسجلت الوظائف الشاغرة في قطاع التجارة والطعام والإقامة النسبة الأكبر من الوظائف الشاغرة بنحو 30 في المائة، وذلك بوجود 35194 وظيفة شاغرة، منها 12835 خاصة للسعوديين، و22359 وظيفة لبقية الجنسيات.

فيما بلغ عدد الوظائف في قطاع التشييد 21657 وظيفة شاغرة منها 3190 للسعوديين و17747 وظيفة شاغرة لبقية الجنسيات، وسجل قطاع الصناعة 18641 وظيفة شاغرة، منها 7835 وظيفة للسعوديين، و10806 وظائف لجميع الجنسيات.

إلى ذلك، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 819.881 تأشيرة عمل منذ بداية عام 2017 حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، وذلك لمنشآت القطاع الخاص، منها ما يزيد على 101 ألف تأشيرة أصدرت في الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان أمس، حرصها على زيادة وتوسيع فرص العمل الجاذبة للمواطنين، وتعمل في الوقت ذاته على تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من العمالة الوافدة أصحاب المهارات بفئاتها كافة وجميع تخصصاتها، مشيرة إلى أنها آخذة في الاعتبار حاجة الاقتصاد إلى النمو والتوسع بما يسهم في دعم برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" ويولد، مزيدا من فرص العمل للمواطنين.

وأوضحت، أن عدد التأشيرات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص الجديدة بلغت نحو 115 ألف تأشيرة منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من هذا العام، وخلال الفترة نفسها أصدرت تأشيرات تستهدف تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من العمالة الوافدة بغرض توسعة نشاطها.

وأشارت إلى أن عددها وصلت إلى ما يزيد على 142 ألف تأشيرة، أي ما يعادل 17 في المائة من عدد التأشيرات الصادرة لمنشآت القطاع الخاص خلال هذه الفترة، حيث حصلت منشآت القطاع الخاص والتي لديها تأييدات حكومية على 40 في المائة من إجمالي التأشيرات الصادرة بعدد تجاوز 330 ألف تأشيرة عمل.

فيما حصلت المنشآت المتعاقدة مع جهات حكومية على 183 ألف تأشيرة أخرى، أي ما نسبته 22 في المائة من إجمالي عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص منذ بداية عام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2018.